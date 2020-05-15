مصطفى بكري: لماذا تصمت حكومة الكويت عن التطاول على مصر وشعبها وقيادتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر عضو مجلس النواب المصري الإعلامي مصطفى بكري مما وصفه بـ"زرع الفتنة" بين الشعبين المصري والكويتي، وذلك بسبب الدعوات التي ظهرت في الكويت مؤخرا حول العمالة الأجنبية.

وقال بكري، عبر حسابه على تويتر، إن "الذين يروجون لطرد العمالة المصرية من الكويت ويتهمون المصريين بنشر الفوضى والوباء، أقول لهم اخجلوا من أنفسكم، لن نقول لكم ماذا قدمت مصر والمصريون، هذا دورنا، والكويت بلد عربي شقيق".

وأضاف بكري "أنا شخصيا لم أر هذا التطاول على المصريين في أي بلد خليجي آخر، هؤلاء يزرعون الفتنة بين الشعبين على حساب مصالح الدولتين، أهدافهم خبيثة وخلفها دوافع سياسية"، على حد تعبيره.

وتابع بالقول: "لكن السؤال لماذا تصمت حكومة الكويت على هذا التطاول وإهانة الشعب المصري والتطاول على الدولة المصرية وقيادتها، هذا الصمت غير مقبول".

وتحدث بكري عمن وصفها بـ"ذات اللسان المسموم" دون أن يحدد من يقصد صراحة، قائلا: "المصريون تحملوا الكثير من ذات اللسان المسموم ومن يسير على دربها"، وأضاف أن "الشعب المصري شعب لديه كرامة ويحترم الآخرين، ولكن لن نقبل بهذا التطاول السخيف الذي يسيء إلى الكويت قبل أن يسيء إلى مصر".