أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- استنكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، محاولة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، التحقيق في جرائم حرب مزعومة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقال بومبيو، في بيان، الجمعة: "كما أوضحنا عندما يزعم الفلسطينيون الانضمام إلى نظام روما الأساسي، فإننا لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي فهم غير مؤهلين للحصول على العضوية الكاملة، أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة تكرر اعتراضها الذي طال أمده على أي تحقيقات غير قانونية للمحكمة الجنائية الدولية".

وحذر وزير الخارجية الأمريكي: "إذا استمرت المحكمة الجنائية الدولية في مسارها الحالي سوف نحدد العواقب".

وألغت وزارة الخارجية الأمريكية بالفعل تأشيرة دخول بنسودا إلى الولايات المتحدة، وهددت بمزيد من الإجراءات في مارس أذار الماضي، بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية بالسماح بإجراء تحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة التي ارتكبتها القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحركة طالبان في أفغانستان.

ويأتي بيان بومبيو بعد أن بعث عشرات المشرعين من الحزبين، بقيادة السناتور بن كاردين وروب بورتمان في مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة إلى إيلين لوريا ومايك غالاغر في مجلس النواب، لبومبيو يحثونه على دعوة المحكمة الجنائية الدولية لوقف تحقيقاتها بشأن إسرائيل.

وسبق أن أعلنت أعلنت المدعية العامة بالجنائية الدولية حق فلسطين في التوجه إلى المحكمة لمقاضاة إسرائيل ما قالت إنها انتهاكات وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وفي 9 مايو أيار الجاري، قالت بنسود إن المعلومات الزائفة وحملات التشويه لن تغير الحقائق بشأن الوضع المقلق في فلسطين.