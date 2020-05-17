الداخلية الكويتية تسجل قضيتين ضد مقيم مصري بعد مشاجرة مع عسكري بالجيش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، فجر الأحد، أنها سجلت قضيتي "كسر حظر تجول" و"سوء استعمال هاتف"، بحق مقيم من إحدى الجنسيات العربية بعد مشاجرة مع عسكري من منتسبي الجيش الكويتي في أحد مراكز التسوق بمنطقة الصليبيخات.

وفي بيان توضيحي بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لسجال بين مقيم مصري وعسكري بالجيش الكويتي، قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات بواقعة مشاجرة بين مقيم من احدى الجنسيات العربية وعسكري من منتسبي الجيش الكويتي في أحد مراكز التسوق في الصليبيخات.

وأضافت: "توجه على الفور رجال الأمن إلى مكان البلاغ، وتم تحويلهم إلى مخفر شمال غرب الصليبيخات، وسجلت قضيتان بحق المقيم هما كسر حظر تجول وسوء استعمال هاتف وحجزه على ذمة التحقيق".

وأكدت إدارة الإعلام بوزارة الداخلية الكويتية أن منتسبي جهات الدولة العسكرية والأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء من الرتب كافة "يحظون باهتمام بالغ" مشددة على "اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية بما يصون كرامة العسكريين ويفرض هيبتهم في المجتمع".

وأضاف بيان إدارة الإعلام بوزارة الداخلية أن القضية المسجلة "ستكون محط اهتمام ومتابعة من الجهات المختصة وفقا للأطر والقواعد القانونية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

###