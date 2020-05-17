دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مشاجرة كلامية بين رقيب بالجيش الكويتي ومصري، على خلفية كسر حظر التجول في إحدى مناطق العاصمة الكويتية، ما أثار جدلا واسعًا في البلاد عبر الشبكات الاجتماعية.

وجرى تداول مقاطع فيديو لمشاجرة كلامية بين عسكري برتبة رقيب أول في الجيش الكويتي ومواطن مصري، وذلك دون سبب واضح للخلاف في بداية الأمر.

وحينها طالب العسكري الكويتي المواطن المصري بالتوقف عن تصويره خلال حديثهما، بينما سأله الأخير عن سبب تهديده له "أنت بتهددني وتشتمني ليه، وتضربني ليه هو احنا قاعدين في الشارع، أنت بتغلط في، وعاوزني ما أردش عليك.. أنت ما لك حق باحتجازي، تحتجزني ليه؟"

ورد العسكري الكويتي: "هذا أمن دولة، أنا بقولك يا مدني ادخل داخل، انتظر بالداخل لغاية ما القانون (السلطات) يجيي ياخدك" إلى مبنى كان يتوقف المصري داخله، فيما قال كويتيون في وقت لاحق إنه مبنى خاص بإحدى السلاسل التجارية.

وفي مقطع فيديو آخر، قال العسكري الكويتي: "أنا بشتكي عليك باسم شعار الدولة (أي أمن الدولة)". ووقتها رد المواطن المصري: "شعار الدولة؟ أنا عملت لك فيديو أما نشوف شعار الدولة ولا المصري...".

وتفاعل كويتيون مع الواقعة، وسط إشادة بطريقة العسكري الكويتي، و"انضباطه وحزمه" تجاه وقائع كسر حظر التجول المفروض في البلاد ضمن إجراءات احترازية للتعامل مع وباء فيروس كورونا.

وفي وقت لاحق، قالت رئاسة تحقيق منطقة الصليبخات، في بيان، أن العسكري الكويتي عبد العزيز حسن المتروك (مواليد 1985) تقدم ببلاغ يتهم فيه المواطن المصري عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم بكسر حظر التجول وإساءة استعمال الهاتف عبر تصويره.

وقال المتروك في بلاغه، إن الوافد المصري قال: "راح أشوف من راح يمشي المصري ولا شعار الدولة، علمًا بأن الواقعة حصلت في كارفور الصليبخات مع ملاحظة أن التصريح (بالخروج من الدائرة الجغرافية المصرح بها) للمتهم لكارفور الفروانية".

وعلى هامش جائحة فيروس كورونا، شهدت الكويت العديد من الوقائع المرتبطة بوافدين مصريين، مصحوبة بترحيل آلاف منهم إلى بلادهم، ممن تقول السلطات الكويتية إنهم خالفوا شروط الإقامة.