لبنان يبدأ خطته التدريجية لإعادة فتح الاقتصاد بعد قيود فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدأ لبنان، خطته التدريجية، الاثنين، لإعادة فتح الاقتصاد، في أعقاب إغلاق استمر 4 أيام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وطالب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، في كلمة له، الأحد، اللبنانيين، بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار المرض، مضيفًا، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، ”لا نريد أن تتحول هذه المرحلة إلى كابوس، ولن نقبل أن يدفع اللبنانيون جميعا ثمن عدم مسؤولية ولامبالاة البعض“.

كانت الحكومة اللبنانية، أعادت فرض قيود الحد من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من خطة سابقة لإعادة فتح الاقتصاد، على خلفية ارتفاع مفاجئ في أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد.

ومن المقرر أن يبدأ لبنان خطته لإعادة فتح الاقتصاد في 5 مراحل، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة.

ويعاني لبنان، من أزمة اقتصادية طاحنة، منذ شهور، في الوقت الذي تتفاوض فيه حكومة لبنان مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدات مالية.

ونجح لبنان نسبيا في إيقاف تفشي المرض منذ فرض إجراءات العزل العام في منتصف مارس آذار والتي تضمنت فرض حظر التجول، وإغلاق معظم الأعمال التجارية ووقف الرحلات الجوية.

وتبلغ أعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان 911 إصابة، فيما وصلت أعداد الوفيات في البلاد نتيجة الإصابة بالفيروس 26 شخصًا.

كانت احتجاجات، غير مسبوقة، بدأت في انحاء متفرقة من لبنان في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، للمطالبة بإقالة الحكومة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار الفساد.