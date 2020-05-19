قطر: غلق المتاجر ووقف الأنشطة التجارية "غير الضرورية" حتى 30 مايو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قررت قطر غلق متاجرها ووقف جميع "الأنشطة التجارية"، بداية من الثلاثاء حتى 30 مايو أيار الجاري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، ستظل الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية وخدمات المطاعم والمطاعم التي تقدم خدمات التوصيل مفتوحة.

وأشارت الوكالة إلى أن "وزارة التجارة والصناعة ستحدد الخدمات الأخرى التي سيتم إعفاؤها من هذا القرار".

وقالت الوكالة إن قطر ستفرض أيضًا، بداية من يوم الثلاثاء، "على جميع السكان، عند الخروج والسفر، عدم وجود أكثر من شخصين في سيارة واحدة"، باستثناء سيارات الأجرة أو سيارات الإسعاف.

بجانب إلزام المواطنين بتثبيت تطبيق إلكتروني لوزارة الداخلية من يوم الجمعة لتلقي آخر التحديثات بشأن فيروس كورونا، ولتتبع الحالة الصحية للأفراد.

وحذرت السلطات القطرية من توقيع عقوبة السجن أو الغرامة على الأشخاص الذين لا يتبعون الإرشادات الجديدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وحسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، توجد 33969 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة في قطر.