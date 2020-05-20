أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الإماراتية، لمذيع CNN ريتشارد كويست، إن الشركة قامت برحلتها الأولى إلى إسرائيل من أجل توصيل المساعدات الإنسانية عبر مطار بن غوريون، في تل أبيب.

وقال دوغلاس: "بينما نتحدث الآن، الطائرة على وشك مغادرة (مطار) بن غوريون، بعد أن قدمت مساعدة طبية حيوية للشعب الفلسطيني ومن يدري، العالم يتغير".

وتعد شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، هي الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولا توجد رحلات تجارية منتظمة بين الإمارات وإسرائيل.