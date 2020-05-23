دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الممثل المصري، أحمد العوضي، الجمعة، صورة للحظة إعدام ضابط الجيش المصري الذي انضم لاحقا للجماعات المتطرفة، هشام عشماوي، والذي جسد الأول شخصيته في مسلسل "الاختيار".

وشارك العوضي متابعيه صورة للحظة إعدام عشماوي وعلق عليها قائلا: "حقكم رجع"، ونشر الممثل المصري لاحقا صورتين أخريين للحظة إعدام عشماوي وكتب: "انت في مصر يا هشام"، على حد تعبيره.

وتداولت وسائل إعلام مصرية عدة مقاطع فيديو لإعدام الضابط المصري المنشق والمتهم بقضايا عدة تتعلق بالإرهاب.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل من صحة هذه المقاطع

وكان قد أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق عشماوي في 4 مارس/أذار الماضي.

وسلمت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الضابط المصري المتهم بعمليات إرهابية عدة بحق ضباط الجيش والشرطة المصرية، في أكتوبر/تشرين أول من عام 2019.

وأثارت الصور والمقاطع المتداولة جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد من رواد تويتر عن رضاهم على نشرها في حين انتقد آخرون ما وصفوها بـ"التسريبات"، وفيما يلي بعض التغريدات حول القضية: