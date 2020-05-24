دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت وزارة الأوقاف المصرية السماح بحضور المصلين في أول صلاة جمعة بالمساجد منذ وقفها في 21 مارس أذار الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الدكتور عبدالله حسن، في بيان، إنه القرار يأتي في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة في البلاد، خاصة الاقتصادية منها، بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، التي أعلن عنها رئيس الحكومة الأحد الماضي.

وأوضح المتحدث باسم الأوقاف أن صلاة الجمعة المقبلة في ٢٩ مايو أيار الجاري، أن ٢٠ مصليًا من العاملين بمسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية سيمكنهم أداءها، إضافة إلى آخرين من وزارة بالأوقاف.

وأشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن صلاة الجمعة التالية في ٥ يونيو حزيران سيتم إقامتها من الجامع الأزهر بحضور مُصليا أيضًا.

وأكد الدكتور عبدالله حسن على أن إقامة صلاة الجمعة ستقتصر في هذه المرحلة على المسجد الذي تُنقل منه شعائر الصلاة مباشرة عبر شاشات التليفزيون، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).

وقال حسن إن هذه الدراسة سيجري مناقشتها في النصف الثاني من يونيو حزيران المقبل من خلال لجنة إدارة الأزمة بالحكومة.

وفي مارس أذار الماضي، قرر وزير الأوقاف في مصر، الدكتور مختار جمعة، وقف إقامة صلاة الجُمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا المخصصة للصلاة.

ويوم السبت، سجلت مصر 727 إصابة جديدة لفيروس كورونا، السبت، إضافة إلى 28 حالة وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية لضحايا الوباء.

في حين بلغ إجمالي حالات كورونا المسجلة في مصر 16513، من بينها 735 حالة وفاة.