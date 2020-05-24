دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، السبت، هجوما على منتقدي نشر صور إعدام الضابط السابق في الجيش المصري والمتهم بقضايا إرهاب، هشام عشماوي، مذكرا بما فعلته أمريكا عند إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال منصور في مداخلة مع الإعلامي المصري أحمد موسى، عند سؤاله عن مسلسل "الاختيار" والذي نشر الممثل الذي لعب دور عشماوي فيه صور الإعدام: "ما البلد الأكبر الذي يقول إنه يرعى الحريات في العالم ولديه تمثال حرية؟"، وأجاب قائلا: "أمريكا".

وأضاف رئيس نادي الزمالك قائلا: "عندما أعدمت أمريكا صدام حسين الذي لم يخن العراق، علنا في صباح يوم عيد الأضحى، أين كان أولئك الذين يتباكون على الحرية والإنسانية؟".

وتابع قائلا لموسى: "أنت تذكر عندما أُعدم، وهذا ليس خائنا لبلده، وقد أذيعت (عملية الإعدام) على الهواء وهذه بلد الحريات والتي يعتبرونها المثل الأعلى لهم، لم نر من تباكى على إعدام رئيس عربي وكان لا يزال رئيسا عربيا، دون أن يرتكب جريمة بحق أحد من بلده"، ليستدرك موسى قائلا: "نعم لكنه ارتكب جريمة بغزو الكويت"، ليرد منصور قائلا: "نعم لكن تم التحرير وتصالحت الكويت مع العراق بعد ذلك وانتهت المشكلة الحمدلله"، على حد تعبيره.

وأقسم رئيس نادي الزمالك أن من وصفها بـ"المجموعة الإرهابية" سيكون مصيرها مثل مصير عشماوي، وأضاف قائلا: "هذا مصير كل عشماوي خائن، وهذا ما جعلهم يفقدون عقلهم".

وهاجم منصور الجماعات المتطرفة وتساءل عمن أعطا أفرادها التفويض ليكونوا "نواب الله في الأرض" ويقتلوا أفراد الجيش المصري الذين لم يتسببوا بأذية أحد، وتوجه للشعب المصري قائلا: "نحن في معركة حقيقية"، واتهم قطر وتركيا بدعم الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار "عمل زلزال" لأنه كشف الصورة للشباب وجعلهم يدركون حقيقة ما يجري، على حد قوله.

وتوجه منصور بالشكر لمخرج المسلسل والشركة المنتجة وقوى الأمن والشرطة الذين زودوا كاتب ما وصفها بـ"الملحمة" بالمعلومات اللازمة.

مرتضي منصور يعلق علي مسلسل الاختيار Posted by Mortada Mansour on Saturday, May 23, 2020

يذكر أن نشر صور ومقاطع فيديو كان قد أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رحب عدد من المصريين بالخطوة في حين انتقد آخرون نشر هذه الصور والمقاطع.