دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول ظهور علني له في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في السعودية، قدم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، التهنئة، لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر.

وعبر ولي العهد السعودي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودية، عن "تمنياته بأن يعيد الله هذا العيد على الجميع والمملكة سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة"، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وأكد محمد بن سلمان، خلال مداخلته، الأحد، أنه "فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم"، بحسب واس.

وأضاف ولي العهد السعودي "لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائمًا من سنة إلى سنة".

ويشغل الأمير محمد بن سلمان منصب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، بجانب مهامه وليًا للعهد نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، فيما يشغل الأمير خالد بن سلمان منصب نائب وزير الدفاع السعودي.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نشرت، في أبريل نيسان الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يعزلان نفسيهما في موقعين منفصلين على ساحل البحر الأحمر، تفاديًا لالتقاط عدوى فيروس كورونا المستجد.