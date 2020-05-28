دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "الدولة تقدر الجهود التي تقوم بها الأطقم الطبية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد"، مؤكدًا، حسبما ورد في بيان صحفي، الخميس، "تقديم الدعم والمساندة لجميع أفراد الأطقم الطبية للقيام بدورهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين".

تصريحات رئيس الوزراء المصري، تأتي بعد لقاء مع نقيب الأطباء حسين خيري، على خلفية الأزمة بين نقابة الأطباء المصرية ووزارة الصحة، بعد وفاة أحد الأطباء بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتتهم نقابة الأطباء في مصر، الحكومة بالتقصير في تقديم الرعاية الطبية المناسبة للمصابين بفيروس كورونا من الطواقم الطبية، كما تشكو نقابة الأطباء في مصر من نقص المستلزمات الطبية ومعدات الوقاية لحماية الفرق الطبية في معركة مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء المصري، الخميس، خلال لقائه مع نقيب الأطباء حسين خيرى، بحسب بيان الحكومة المصرية، أن "تكاتفنا معاً هو السبيل لتخطى هذه المحنة التي يمر بها العالم، ومصر دوماً قيادة وحكومة وشعباً، تتكاتف في وقت الأزمات، لتحقيق هدف واحد هو المصلحة العامة لهذا الوطن وأبنائه".

كانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت التحقيق في وفاة أحد الأطباء، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، على خلفية اتهامات نقابة الأطباء المصرية للحكومة بالتقاعس في تقديم الرعاية الطبية للطبيب.

وطالبت نقابة الأطباء المصرية، بتحصيص إحدى مستشفيات العزل لاستقبال المصابين بفيروس كورونا من الطواقم الطبية، فيما قدم عدد من الأطباء، استقالات جماعية، احتجاجًا على سوء أوضاع الرعاية الصحية التي تلاقيها الطواقم الطبية في البلاد، خلال جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة المصرية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية بلغ 291 إصابة، في حين بلغت أعداد وفيات هذه الأطقم جراء المرض 11 من الأطقم الطبية العاملة في مواجهة انتشار المرض، في الوقت الذي تؤكد فيه نقابة الأطباء في مصر، وفاة 23 طبيًأ وإصابة أكثر من 300 من الطواقم الطبية بفيروس كورونا.