السيسي: أعداء الوطن يشككون في جهود مواجهة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، أن من وصفهم بـ"أعداء الوطن" يحاولون التشكيك في الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، عبر حسابه على فيسبوك: "نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات".

وأضاف: "في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز".

وتابع السيسي بالقول: "إنني أؤكد ثقتي العالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها"، على حد تعبيره.