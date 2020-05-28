الأردن يعلن عودة صلوات الجمعة والأحد في المساجد والكنائس الشهر المقبل

عمان، الأردن (CNN)-- أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، إعادة افتتاح دور العبادة من مساجد وكنائس اعتبارا من الخامس والسابع من حزيران/ يونيو المقبل، وفق ضوابط سلامة عامة محددة، على أن تقتصر في المرحلة الحالية على صلوات أيام الجمعة والأحد.

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردني، محمد الخلايلة، إن المساجد في المملكة ستفتح اعتبارا من الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، كخطوة أولى تبدأ بصلاة يوم الجمعة فقط، لأنها فريضة ومشروطة بالمسجد.

وأضاف الوزير الخلايلة خلال مؤتمر صحفي مشترك لعدد من الوزراء عقد مساء الخميس في مقر الحكومة، إن الصلاة ستكون ضمن ضوابط وإجراءات السلامة العامة، وأنه سيتم تعميم التفاصيل المتعلقة بها من خلال الأئمة، بحسبه.

وبين الخلايلة أن تعليق الصلاة في المساجد كان لاعتبارات صحية ولحماية المصلين، وستكون العودة أيضا وفق ضوابط لحمايتهم وقال:" نأمل أن تكون المساجد مراكز الأمن والأمان وليس نقطة لنقل الوباء".

ودعا المصلين من كبار السن أو المصابين بأعراض مرضية ممن هم فوق سنّ 50 عاما أو لديهم سيرة مرضية، أن يتجنبوا صلاة الجمعة في المساجد، مشيرا إلى أن الصلاة في هذه الحالة تسقط عن المريض.

وستقام صلاة الجمعة بشكل أكبر في الساحات المجاورة والمقابلة للمساجد، وفقا للوزير الخلايلة، قائلًا "عندما يكون هناك تباعد، لن يتسع المسجد وأكثر المساجد التي ستعقد فيها صلاة الجمعة، هي التي لديها مساحات خارجية ونعوّل على وعي الإنسان".

وحدد الوزير ضرورة الالتزام بسجادة الصلاة وارتداء الكمامات والقفازات وتحقيق التباعد، "هذه ستكون بداية تدريجية لعودة الروح والحياة للمساجد.. لا نريد أن يكون هناك مصافحة أو تقبيل وخطبة الجمعة لن تتجاوز 10 دقائق"، بحسب وصفه.

وجاءت الخطوة الحكومية عقب دعوات شعبية لإعادة فتح المساجد والكنائس، خاصة بعد إعلان الحكومة الأردنية عن عودة عمل القطاع العام رسميا للعمل في 31 من مايو / أيار الجاري.

من جهته، قال رئيس مجلس رؤساء الكنائس في المملكة، المطران خريستوفوروس عطالله إن إعادة افتتاح الكنائس أمام المصّلين سيبدأ اعتبارا من 7 حزيران/ يونيو وسيشمل صلوات الأحد بالدرجة الأولى وقد يكون أيضا يوم الجمعة، للمصلّين الذين يعملون أيام الأحد.

وشدد المطران عطالله، على ضرورة تحمّل المسؤولية بالحفاظ على الوضع الذي وصلت المملكة في السيطرة على الوباء، "أؤمن ببركة الله في بلادنا المقدسة التي أوصلتنا أيضا إضافة إلى الجهود الجبارة لهذه المرحلة التي وصلنا لها، ويقع على عاقتنا مسؤولية للحفاظ على ما وصلنا إليه لنبقي مساجدنا وكنائسنا مفتوحة".

وفي السياق نفسه، أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 728 إصابة منذ شهر مارس/ آذار المنصرم، بينما استقر عدد الوفيات عند 9 حالات حتى الآن.