دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر مجلس الوزراء الكويتي، الخميس، إلغاء حظر التجول الشامل وتطبيقه بشكل جزئي، فيما سيجري عزل 4 مناطق جديدة تمامًا.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، إن مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قرر تعديل حظر التجول ليبدأ من السادسة مساءً إلى السادسة صباحًا، بداية من يوم غدٍ السبت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

وأضاف المزرم أن الحكومة قررت تمديد قرار تعطيل العمل في الهيئات الحكومية، الذي كان قد صدر في 20 أبريل نيسان الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يأتي هذا في وقت أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، إنه سيتم عزل 4 مناطق جديدة، هي: "الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي"، فضلا عن استمرار عزل منطقتي "جليب الشيوخ والمهبولة".

في سياق متصل، أشار وزير الصحة، الشيخ باسل الصباح، إلى وجود 5 مراحل للتعامل مع الوباء، تتدرج من الأشد للأقل حتى الوصول إلى الحياة الطبيعية. وحذر من أنه إذا لم تصل الكويت إلى النتائج المأمولة في غضون 3 أسابيع "سنعود للمرحلة الأشد".

كانت الحكومة الكويتية أعلنت اعتماد خطة رامية إلى تسهيل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، سيسري تطبيقها من الأحد المقبل.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الكويتية ارتفاع إجمالي حالات كورونا المسجلة في البلاد إلى 24112، والوفيات إلى 185، بعد تسجيل 845 إصابة جديدة و10 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.