الرئيس التونسي قيس سعيد يمدد قانون الطوارئ 6 أشهر أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد اعتبارًا من السبت 30 مايو أيار ولمدة 6 أشهر، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكان الرئيس التونسي قرّر تمديد حالة الطوارئ، في كامل تراب الجمهورية، لمدة 30 يوما، اعتبارًا من 30 أبريل نيسان الماضي.

وكان الرئيس التونسي في أعقاب انتخابه في أواخر العام الماضي، رئيسًا للبلاد، قال، في ديسمبر كانون الثاني الماضي، إن قرار تمديد حالة الطوارئ كان شبيها بمن "يقبض على الجمر"، مؤكدًا أن دوافع هذا القرار الذي يواجه انتقادات حقوقية كبيرة في تونس، امنية بالأساس.

ويمنح قانون الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطات في تونس، لتقييد حرية الأفراد والجماعات من خلال وضعهم تحت الإقامة الجبرية، أو حظر التجول وتحجير الاجتماعات وكافة أشكال الاحتجاج، وتفتيش المحلات، فضلا عن فرض رقابة على وسائل الإعلام، والعروض الثقافية بدون أمر مسبق من القضاء.

وكان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، أعلن حالة الطوارئ في أعقاب هجوم انتحاري استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة تونس، في عام 2015، وأسفر الحادث عن مقتل 12 شخصًا من أفراد الأمن الرئاسي، ليتواصل التمديد في حالة الطوارئ منذ ذلك التاريخ حتى الآن.