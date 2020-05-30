دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، الجمعة، اعتماد خطة فتح المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بداية من الأحد المقبل.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها في تويتر، إنه "بناءً على الموافقة الكريمة، الرئيس العام يعتمد خطة الوكالة في الفتح التدريجي للمسجد النبوي في ظل الإجراءات الاحترازية اعتبارًا من الأحد".

وفي سياق متصل، أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، قال المصدر المسؤول إنه سيجري تطبيق هذه البروتوكولات، المعدّة من وزارة الصحة، في الفترة من 31 مايو أيار إلى 20 يونيو حزيران المقبل.

وشملت البروتوكولات الوقائية 13 قطاعًا، هي: "المساجد، القطاع العام، قطاع البترول والبتروكيماويات والغاز، الكهرباء، المقاولات، المقاولات - المشاريع القائمة، محلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، أسواق النفع العام، دور الإيواء الاجتماعية باستثناء دور رعاية المسنين، الأعمال الإدارية والمكتبية، المطاعم والمقاهي، التوصيل المنزلي، العمالة المنزلية بنظام الساعة".

كما تطرقت البروتوكولات إلى الفئات المشمولة بالضوابط الصحية الخاصة بتعليق الحضور لمقرات العمل خلال الفترة المحددة بالبروتوكولات الوقائية.