دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد عبدالعالي، من سلوكيات وصفها بأنها "غير مسؤولة"، كونها تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

قال المتحدث باسم الصحة السعودية، في مداخلة مع برنامج "الراصد" عبر قناة الإخبارية، الاثنين: "وجدنا تصرفات غير مسؤولوة، كان هناك استهتار، وسلوكيات فيها خطورة على الأرواح".

وأضاف العبدالعالي: "وجدنا ارتفاعًا في بعض المدن، حتى في الحالات الحرجة"، مُشيرًا إلى ارتفاعات حدثت في العاصمة الرياض، ومدينة جدة.

وأضاف المتحدث باسم الصحة السعودية أن هذه السلوكيات ليست صحية، مُشددًا: "لا نريد المزيد من الحالات الحرجة، نرجو التقيد"، والحذر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار الدكتور محمد العبدالعالي إلى أنه وزارة الصحة قررت تحويل مؤتمراتها من يومية إلى إسبوعية، بحيث تنعقد في يوم الثلاثاء، بسبب نمو وعي الجمهور ومعرفته بالقنوات الرئيسية للحصول على المعلومات.

ويوم الاثنين، سجلت السعودية 1881 إصابة جديدة و22 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 87142 إصابة و225 وفاة.