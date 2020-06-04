أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في ليبيا برئاسة فايز السراج، السيطرة على كافة الحدود الإدارية للعاصمة الليبية طرابلس، بعد صد هجوم قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" بزعامة خليفة حفتر، والذي بدأ عملية عسكرية واسعة للسيطرة على العاصمة طرابلس قبل أكثر من عام.

وقالت العمليات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني، في بيان، الخميس، "قواتنا البطولية تسيطر على جميع الحدود الإدارية الكبرى لطرابلس".

وهذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها حكومة الوفاق الوطني من السيطرة الكاملة على طرابلس منذ أن شن حفتر هجومه للسيطرة على العاصمة في أبريل من العام الماضي 2019.

وبدأت تركيا في تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني في وقت سابق من هذا العام في محاولة لوقف تقدم قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي"، المدعوم من روسيا والإمارات ومصر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في نزاع دام أكثر من عام.

واستولت القوات التابعة لحكومة فايز السراج، على مطار طرابلس الدولي، والذي كانت قوات حفتر تسيطر عليه، مساء الأربعاء.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي بشاغا، الأربعاء، إن "تحرير مطار طرابلس الدولي خطوة أخرى نحو القضاء على الصواريخ والقذائف العشوائية التي كانت تسقط منذ عام على منازل المدنيين وتقتل الأطفال والنساء والشيوخ"، بحسب وصفه.