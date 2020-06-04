دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا، عمر جليك، الأربعاء، إن قراءة سورة الفتح في متحف آيا صوفيا بإسطنبول "لا يعتبر تحديا لأحد، بل استذكارا لتاريخنا".

تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي جاءت خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن جليك قوله إن "الخارجية اليونانية أبدت استيائها من تلاوة سورة الفتح في متحف آيا صوفيا، وادعت أن هذه الخطوة تسيء لمشاعر العالم المسيحي، نحن لا نسيء لمشاعر أي مسيحي، على العكس نحترم مشاعر منتسبي كافة الأديان".

وأضاف جليك: "العداء للإسلام والمسلمين موجود في دولكم، لكن معاداة المسيحية واليهود والمهاجرين والأجانب، ليست في معتقدنا ومبادئنا السياسية"، لافتا أن اليونان هي الوحيدة في أوروبا التي يُمنع فيها رفع الأذان من مئذنة المساجد.

وكانت آيا صوفيا كاتدرائية أرثوذكسية انتهى بناءها في عهد الإمبراطور قسطنطينوس الثاني، ثم تحولت إلى مسجد في عهد السلطان محمد الفاتح، قبل تصبح متحفا في 1935.

وحول الأوضاع في ليبيا، قال المتحدث باسم الحزب الحاكم، إن حكومة الوفاق الليبية، التي تحظى بدعم تركيا، حققت نجاحات كبيرة في المعارك الدائرة في مواجهة الجنرال خليفة حفتر، قائد ما يسمى بـ"الجيش الوطني الليبي".

واعتبر جليك أن تركيا ساهمت بشكل كبير في عرقلة محاولات حفتر "لارتكاب مجازر بحق الشعب الليبي"، قائلا إن "اعتداءات مليشيا حفتر ضد المستشفيات والمرافق العامة والمدنيين، ترتقي لمستوى جرائم حرب".

وأشار جليك إلى أن 250 ألف شخص سوري عادوا إلى ديارهم في محافظة إدلب منذ مارس آذار الماضي.

وأعرب جليك عن رفض تركيا "ضم إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية (غور الأردن)، ونحذر العالم أجمع مرة أخرى إزاء هذه الخطوة".