دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الإعلامي السعودي، جبريل أبوديه، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خروجه عن النص على الهواء للحديث عن عدد أرقام إصابات فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" المسجلة في العاصمة، الرياض.

وقال أبوديه خلال تقدمه نشرة الأخبار على قناة الإخبارية السعودية الرسمية: "قبل أن نودعكم لعلكم تابعتم معنا أرقام هذا الفيروس، 900 في الرياض، أين الكلام الذي وعدتم فيه عبر السوشال ميديا؟ أين الكلام الذي وعدتم به الدولة بأن تكونوا ملتزمين، ماذا ستفعلون بنا غدا؟ إلى اللقاء.."

وكانت المملكة العربية السعودية قد سجلت 3121 إصابة جديدة، السبت، ليرتفع عدد الإصابات التي سجلت في المملكة إلى 98.869 ألف إصابة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 676 حالة بعد تسجيل 34 وفاة جديد، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة السعودية.

ويذكر أنه وعلى الصعيد الدولي، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 400 ألف، في حين تم تسجيل نحو 6.9 مليون إصابة حول العالم.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من تفاعل: