سوريا.. مظاهرات في السويداء تطالب برحيل بشار الأسد وإسقاط النظام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت محافظة السويداء، جنوب سوريا، الأحد، مظاهرات مطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السوري بشار الأسد، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية مع هبوط حاد يواجه سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي.

ونشرت صفحة "بدنا نعيش" على موقع فيسبوك، وهو الشعار الذي يرفعه أبناء السويداء في احتجاجاتهم، مقاطع فيديو أظهرت عددا من المتظاهرين يجوبون شوارع المدينة ويهتفون مطالبين برحيل الأسد.

وأظهر مقطع آخر نشرته صفحة "السويداء 24" المعنية بنقل أخبار المحافظة عبر موقع فيسبوك، محتجين يطالبون بخروج كل من روسيا وإيران من سوريا.

عاجل| المحتجون يعودون إلى ساحة محافظة #السويداء، ويهتفون "سوريا حرة إيران وروسيا برا"، و"يرحم روحك يا سلطان البلد صارت لإيران"، بالإضافة إلى هتافات تندد بالسلطة السورية، وتحملها مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفق مراسل السويداء 24. تفاصيل أكثر حال ورودها .. Posted by ‎السويداء 24‎ on Sunday, June 7, 2020

وتشهد الليرة السورية تدهورا بسعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، إذ سجلت الأحد أدنى مستوياتها عبر التاريخ، بعد أن كسر سعر صرفها مقابل الدولار حاجز الـ2400.

ويعود سبب تراجع سعر صرف الليرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها حالة عدم اليقين في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم وثانيها مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد أكبر رجال الأعمال السوريين، رامي مخلوف، وتعيين حارس قضائي على شركة سيرياتيل، وثالثها العقوبات الأمريكية المدرجة تحت "ٌقانون قيصر".

يذكر أن السويداء من المحافظات السورية التي شهدت انفلاتا أمنيا على مدار السنوات القليلة الماضية، إذ انتشرت مجموعات مجهولة مسلحة نفذت العديد من عمليات القتل والخطف والنهب، ما أسفر عن توجيه المواطنين سهام الانتقاد نحو الأجهزة الأمنية متهمين إياها بالتقصير بالقيام بواجبها لحمايتهم.