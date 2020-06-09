دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، إنها ستفرض "رقابة صارمة"، بعد جدل حول ارتفاع أسعار المستشفيات الخاصة، التي تستقبل حالات مُصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان، إن الوزيرة هالة زايد أكدت خلال مؤتمر صحفي عقدته، الاثنين، أنه سيكون هناك "رقابة صارمة" على المستشفيات الخاصة، بعدما رفعت بعضها أسعار تلقيها مصابين بكورونا.

ومن جانبه، أشار مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إلى أن هناك أعداد قليلة من مرضى كورونا في داخل المستشفيات الخاصة، رافضًا في الوقت نفسه إلى "المبالغة" في الأسعار، حسبما قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر الإبراشي خلال برنامج "التاسعة" المذاع في التليفزيون المصري، مساء الاثنين.

يأتي هذا في وقت كشف تاج الدين، أن مصر تجري اتصالات عديدة من أجل الحصول على "حصة" من لقاح خاص بكورونا، بعد نجاح تجاربه في جامعة أكسفورد البريطانية.

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سيتم إنتاج 400 مليون جرعة من اللقاح، في سبتمبر أيلول المقبل، فيما ستضم الدفعة الثانية 2 مليار جرعة في 2021.

وأشار تاج الدين إلى أن اللقاح أثبت نسب نجاح تصل إلى90%، لافتا أن شركة استر زينيكا قد تعاقدت مع جامعة أوكسفورد لإنتاج ملايين الجرعات "بسعر التكلفة".

وقال إن هناك فرع للشركة في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وأن مصر تسعى للإنتاج من خلالها.

وفي يوم الاثنين، وصل إجمالي حالات كورونا في مصر إلى 35444، منها 9375 شخصًا قد تعافوا من الوباء، و1271 حالة وفاة.