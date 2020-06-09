قطر ترفع قيود كورونا في خطة تدريجية من 4 مراحل تبدأ في 15 يونيو

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات في قطر، الاثنين، أن بلادها سترفع القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تدريجياً ابتداءً من 15 يونيو حزيران الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن تخفيف القيود سيحدث على أربع مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى في 15 يونيو، بينما تبدأ الثانية في 1 يوليو تموز، فيما تبدأ الثالثة في 1 أغسطس، على أن تبدأ المرحلة الأخيرة في 1 سبتمبر أيلول.

وبحسب الوكالة، سيسمح في المرحلة الأولى بإعادة فتح المساجد تدريجيًا مع مراعاة الإجراءات الوقائية للتباعد الاجتماعي، فيما سيتم السماح في المرحلة الثانية بالتجمعات العامة لعشرة أشخاص فقط، كحد أقصى، بينما تسمح المرحلة الثالثة بحد أقصى 40 شخصًا، أما في المرحلة النهائية سيتم "السماح بالتجمعات وفقًا لضوابط وقدرات معينة".

وستسمح المرحلة الثالثة أيضا برحلات من دول "منخفضة المخاطر" للمقيمين وغيرهم من "المسافرين ذوي الأولوية" الذين سيخضعون لأسبوعين من الحجر الصحي عند دخول قطر، وفقا للمتحدثة الحكومية في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية.

وشددت المسؤولة القطرية على أن الرفع التدريجي للقيود، "لا يعني عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية"، مشيرة إلى أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى يعتمد على مدى التزام الجميع بالتعليمات.

وحتى يوم الاثنين، سجلت قطر أكثر من 70 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وهو واحد من أكبر معدلات الإصابة بالمرض في المنطقة العربية، بالإضافة 57 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالمرض، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في قطر، إلا أن معدلات الوفيات بسبب المرض في قطر، تعد منخفضة جدا.