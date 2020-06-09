تونس أول دولة عربية ترفع حظر التجول بعد نجاحها في وقف كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع حظر التجول في جميع أنحاء البلاد بداية من الاثنين المقبل، لتصبح أول دولة عربية تتخد هذا القرار.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية حول أن قرار سعيد جاء بعدما استشار رئيسي مجلس النواب والحكومة، وذلك على أثر ما تم تسجيله من نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبموجب ذلك، سينتهي العمل بأمرين رئاسيين، أحدهما لمنع التجول في كامل الأراضي التونسية، والآخر بشأن التجمعات خارج أوقات حظر التجول.

وقالت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة في تونس، نصاف بن علية، الاثنين، إن مرور 5 أيام دون تسجيل حالات إصابة، لا وافدة ولا محلية، دليل على أنه تمت فعلا السيطرة على هذا الوباء في البلاد، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في المرحلة المقبلة.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن تونس سجلت 1,087 إصابة لفيروس كورونا، فيما تعافت 982 حالة، إضافة إلى 49 وفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التونسية إعادة فتح جميع حدودها البرية والبحرية والجوية في 27 يونيو حزيران المقبل.

وفي سياق متصل، عاد المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إلى أنشطته التدريبية، الاثنين، وسط احتياطات وقائية.

ويستأنف منتخب تونس أنشطته الرياضية، بعد توقف منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، حيث كان مُخططا له العودة في مارس/أذار، إلا أن ظهور الوباء في البلاد في الشهر نفسه ألغى خطط المنتخب.