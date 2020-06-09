دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الثلاثاء، على تصريحات المبعوث الأمريكي لسوريا، جيمس جيفري، معتبرة أنها تشكل "اعترافا صريحا" بمسؤولية واشنطن عن "معاناة السوريين"، وفقا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر رسمي في الوزارة للوكالة السورية إن تصريحات جيفري حول الأوضاع الراهنة في البلاد يشكل "اعترافا صريحا من الإدارة الأمريكية بمسؤوليتها المباشرة عن معاناة السوريين وأن تشديد العقوبات هو الوجه الآخر للحرب المعلنة على سورية بعد ترنح المشروع العدواني أمام الهزائم المتتالية لأدواته من المجموعات الإرهابية"، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر قائلا: " كما أن هذه التصريحات تؤكد مجدداً أن الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة لفرض سيطرتها على المنطقة ولو كان هناك شرعية دولية حقيقية وتضامن عربي لكان من الواجب محاسبة الإدارة الأمريكية على هذه السياسة التي تستهدف الإنسان السوري في حياته اليومية"، وفقا لسانا.

وتابع المصدر الرسمي السوري قائلا إن السياسية الأمريكية المتمثلة بفرض العقوبات تشكل "انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، لافتا إلى أنها (سياسات واشنطن) ستفشل أمام تمسك السوريين بسيادة سوريا واستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي، وفقا للوكالة.

وكان قد قال جيفري إن العقوبات التي فرضتها بلاده على دمشق السبب الرئيسي لانهيار قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وأشار إلى أن واشنطن قدمت عرضا للنظام لرفع العقوبات يتمثل بإطلاق العملية السياسية وتغيير سلوك الحكومة السورية عبر التوقف عن إيواء "الإرهابيين" والحد من الوجود العسكري الإيراني في البلاد.