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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة، إضافة إلى حظر مماثل بين مدنها الثلاث (أبوظبي والعين والظفرة).

وقال المكتب الإعلامي، عبر تويتر، إن لجنة مواجهة فيروس كورونا وشرطة ودائرة الصحة في أبوظبي قرروا تمديد حظر التنقل لمدة أسبوع، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ويشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة، من مواطنين ومقيمين، فيما استثنى موظفي القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، وذلك بعد بموجب حملهم لتصريح.

في حين سيجري السماح لسكان كل مدينة في الإمارة بالتنقل داخلها، وفقا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي إن ذلك يأتي ضمن جهود حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

ويوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية كورونا المستجد، وصول إجمالي حالات كورونا إلى 39376، منها 281 حالة وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات جديدة و586 إصابة إضافية.