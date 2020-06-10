دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تمكنت حكومة الوفاق الوطني الليبية من دفع قوات المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا التي تعرف باسم "الجيش الوطني الليبي" إلى جانب قوات روسية من شركة فاغنر الخاصة إلى شرق البلاد.

إلا أن روسيا بعيدة من التخلي عن حفتر، ففي الوقت الذي كانت تنسحب فيه القوات شرقا، كان لدى الكرملين مفاجأة، فبعدها بيومين أرسلت موسكو وصلت طائرات عسكرية روسية إلى شرق ليبيا، حيث قالت القيادة الأفريقية بالجيش الأمريكي إن ما مجموعة 14 طائرة من طراز ميغ 29 وأخرى من طراز SU-24 وصلت من روسيا عبر إيران وسوريا، قائلة: "هذه الطائرات يرجح أنها لتقديم دعم جوي قريب وقوة نارية هجومية".

وقال قائد القيادة الأفريقية في الجيش الأمريكي، الجنرال ستيفن تاوساند: "تماما كما رأيتهم (الروس) يفعلونه في سوريا، يقومون بتوسيع رقعة وجودهم العسكري في أفريقيا باستخدام مجموعات مرتزقة مدعومة من الحكومة"، لافتا إلى أنه "إذا سُمح لروسيا بتشكيل النتيجة النهائية للصراع الليبي فإن ذلك لن يعجب أمريكا وخصوصا الناتو وأوروبا".

روسيا من جهتها لم تعلق رسميا على تصريحات تاوسند إلا أن فيكتور بونداريف، عضو البرلمان الروسي وصف هذه التصريحات بأنها "غباء".