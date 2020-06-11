سقوط صاروخ في المنطقة الخضراء بوسط بغداد.. ولا تقارير عن ضحايا

الشرق الأوسط
دقيقة قراءة
نشر
  • محمد توفيق
شاهد أحدث مقاطع فيديو ذات صلة
عناصر القوات الخاصة العراقية أمام مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بوسط بغداد
عناصر القوات الخاصة العراقية أمام مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بوسط بغداد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سقط صاروخ داخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء الأربعاء، بحسب بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد.

 وأوضح البيان العسكري، أنه لم ترد أي تقارير عن سقوط ضحايا في هذا الهجوم الصاروخي، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي، حتى الآن.

قد يهمك أيضاً

سقوط 3 صواريخ في المنطقة الخضراء ببغداد.. ودوي صفارات الإنذار قرب السفارة الأمريكية

وتضم المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية بغداد، سفارة الولايات المتحدة بالإضافة إلى العديد من سفارات الدول الغربية الأخرى.

وكانت السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد، قبل عدة أشهر، تعرضت لهجمات صاروخية، أعلنت قوات الحشد الشعبي مسؤوليتها عنها، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني وعدد من قيادات الحشد الشعبي في غارة أمريكية في يناير كانون الثاني الماضي 2020.

  • محمد توفيق

قد يعجــــبك أيضـــاً

نشر