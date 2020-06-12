وكالة إيرانية تنشر صورة "الجاسوس" الذي كشف موقع قاسم سليماني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، الخميس، أول صورة تظهر محمود موسوي مجد، الذي أدانه القضاء الإيراني بتهمة التجسس وكشف موقع اللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل بعملية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

ونقلت الوكالة الإيرانية على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين اسماعيلي، قوله: "هذا الجاسوس كان يقوم بجمع المعلومات في المجالات الامنية والاستخبارية ازاء مبالغ من المال ويضعها تحت تصرف جهازي الاستخبارات الاميركي والموساد الصهيوني"، موضحا أن "إحدى التهم الموجهة الى هذا الجاسوس هي الكشف عن اماكن عبور وتواجد الشهيد القائد قاسم سليماني وبعض القادة العسكريين في مراحل زمنية مختلفة لجهازي الموساد والـCIA".

وأضاف التقرير أن "المركز الاعلامي للسلطة القضائية أعلن في شرحه لملف هذا الجاسوس منذ اعتقاله يوم 10 اكتوبر عام 2018 ولم يتم الافراج عنه منذ ذلك الحين، وأن جميع المراحل القضائية لملف هذا الجاسوس اجريت قبل فترة من استشهاد الحاج قاسم سليماني وان ملفه لا علاقة له بالعمل الارهابي الذي اقدمت عليه اميركا وهو اغتيال الشهيد سليماني.. ووفقا لهذا التقرير فانه وبعد اعتقال موسوي مجد بتاريخ 10 اكتوبر عام 2018 قامت الغرفة 15 التابعة لمحكمة الثورة الاسلامية بالبت في التهم الموجهة اليه وصدر الحكم بإعدامه بتاريخ 25 اغسطس 2019 الا ان المحكمة العليا في البلاد استشكلت عليه واعيد الملف الى المحكمة مرة اخرى ومن ثم وبعد دراسة الملف من جديد اصدرت المحكمة مرة اخرى الحكم بالإعدام بحقه في 23 فبراير 2020 ورفع الملف ثانية الى المحكمة العليا التي اكدت الحكم الصادر".