بعد سجن موظف القنصلية الأمريكية بإسطنبول.. بومبيو: اتهامات لا أساس لها

إسطنبول، تركيا (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق من قرار محكمة تركية اليوم بإدانة موظف القنصلية الأمريكية العامة في اسطنبول متين توبوز، وتأمل أن يتم إلغاء الإدانة بسرعة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في بيان، أنه "طوال ما يقرب من ثلاثة عقود، عمل السيد توبوز بلا كلل لتعزيز التعاون في إنفاذ القانون بين الولايات المتحدة وتركيا، مما ساهم في سلامة وأمن بلدينا".

واعتبر بومبيو، أن "الاتهامات التي لا أساس لها ضد السيد توبوز تسيئ إلى نطاق وطبيعة العمل الهام الذي يقوم به موظفونا المحليون نيابة عن الحكومة الأمريكية، وفي تعزيز علاقتنا الثنائية"، وتابع وزير الخارجية الأمريكي "المسؤولون في كل جلسة استماع في محاكمة السيد توبوز في إسطنبول، لم يروا أي دليل موثوق به يدعم هذا القرار. ونتيجة لذلك، فإن هذه القناعة تقوض الثقة في المؤسسات التركية والثقة الحاسمة في أساس العلاقات التركية الأمريكية".

وأكد بومبيو "نكرر دعوتنا للحكومة التركية لتسوية قضيته بطريقة عادلة".

كانت محكمة تركية، أصدرت حكمًا بالسجن 8 سنوات على متين توبوز الموظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول، بعد إدانته بـ"مساعدة منظمة إرهابية مسلحة"، وفقًا لوكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول.

واعتقل توبوز، وهو مواطن تركي، في أكتوبر تشرين الأول 2018 بزعم "حصوله على معلومات سرية عن الدولة للتجسس" ولمساعدته "منظمة فتح الله غولن الإرهابية"، بحسب تقارير وسائل الإعلام التركية الرسمية.

ويعيش رجل الدين التركي فتح الله غولن، في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وتعتقد السلطات التركية أنه وراء محاولة الانقلاب العسكري في يوليو تموز 2016، والتي خلفت أكثر من 250 قتيلاً، وهو اتهام ينكره غولن، فيما طالبت تركيا، الولايات المتحدة بتسليم غولن.