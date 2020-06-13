دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت شرطة منطقة القصيم في السعودية، السبت، إلقاء القبض على مواطنين انتحلا شخصية رجلي أمن واعتديا على مقيمين وسلبا ما بحوزتهم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأعلن المتحدث باسم شرطة المنطقة في المملكة إلقاء القبض على المواطنين اللذين اعتديا على مقيمين وسلبا ما بحوزتهم.

وأشار المتحدث إلى أن المبالغ المالية المسلوبة من جانب هذين الشخصين بلغت قيمتها 10 آلاف ريال سعودي، وفقا لما نقلته واس.

وأكد المتحدث باسم شرطة القصيم أن السلطات السعودية أوقفت الشخصين واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة.