رئاسة تركيا: حفتر والعقلية التي يمثلها لا يخدم السلام ووحدة ليبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا التي تعرف باسم "الجيش الوطني الليبي"، قائلا إنه "والعقلية التي يمثلها والنظام التحالفي الذي أتى به لا يخدمون السلام والوحدة الليبية"، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قالن ونقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "تركيا تؤيد الحل السياسي من حيث المبدأ، وأنها لن تقيّم في هذا السياق نداءات وقف إطلاق النار بشكل سلبي.. ولكن هذا متعلق بالنوايا الكامنة وراء هذا الإعلان، ولأي غرض أعلن، ومن قبل من، فهناك قضايا بحاحة إلى توضيح حول كيفية تنفيذ ذلك، والجهة التي ستراقب الهدنة، ونوع العقوبات التي سيتم تطبيقها على منتهكي وقف إطلاق النار".

وأضاف: "الجنرال الانقلابي خليفة حفتر - كلما وقع في ورطة - إما يعلن عن وقف إطلاق نار، أو يعلن عن تنصيب نفسه حاكما لليبيا عبر بيان أحادي".

وأضاف: "رأينا أمثلة على ذلك في الماضي، لذلك فإن طرابلس وحكومة الوفاق الوطني لا تثق في حفتر، وتعتقد أن هذه خطوة تكتيكية ومناورة من قبله، وهي محقة إلى حد كبير في ذلك، لأنه في الماضي، كان حفتر الجانب الذي انتهك (مبادرات) أبوظبي وموسكو وبرلين".

واستطرد قالن قائلا: "حفتر يحاول فتح مساحات لنفسه عبر وقف إطلاق النار، بعدما بدأ بخسارة مواقع في ليبيا، لذلك هناك انعدام ثقة به من قبل السراج وحكومة الوفاق"، مؤكدا "ضرورة إرساء أرضية سلام تجمع الأطراف الفاعلين في ليبيا".