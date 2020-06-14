مصطفى بكري ردا على تصريحات نائب رئيس الأركان الإثيوبي: مصر لا تركع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري أن مصر تتمسك بالحل السياسي في أزمة سد النهضة الإثيوبي، لكنه شدد على أنها لن تفرط في حقوقها، وذلك ردا على تصريحات نائب رئيس الأركان الإثيوبي برهانو جولا.

وقال بكري، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، إنه "عندما يخرج نائب رئيس هيئة الأركان في أثيوبيا ليهدد بإعلان الحرب ضد مصر، ويتبجح قائلا إن إثيوبيا تعرف جيدا كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها، فهذا قول مردود عليه بأن مصر ما زالت تدعو وتتمسك بالحل السياسي لأزمة سد النهضة".

وأضاف بكري: "لكن مصر لا تفرط في حقوقها ولا تقبل بالتفريط في حصتها المائية التي حددتها الاتفاقات الدولية، معتبرا أن أثيوبيا "هي التي انقلبت على اتفاق إعلان المبادئ لأنها تنفذ أجنده تهدف إلى تركيع مصر، مصر لا تهدد ولا تركع يا هذا".

وتابع بكري بالقول: "إذا كانت مصر تفضل الحل السياسي فليس معنى ذلك أنها غير قادرة على الحفاظ على حقوقها بكل الوسائل، أنتم الذين تخليتم عن عهودكم وأنتم الذين تعمدتم تضييع الوقت ومحاولة فرض الأمر الواقع، وثق أن مصر لا تفرط في حقوقها أبدا، وأي قرار سيتخذه الرئيس (المصري عبدالفتاح) السيسي كل الشعب سيقف خلفه".

وكان نائب رئيس الأركان الإثيوبي قال إن "فكرة قادة مصر الوهمية عن سد النهضة ستؤذي بلدهم"، مضيفا أن "القيادات السياسية المصرية والنخبة السياسية والإعلام يثيرون الخوف في شعبهم منذ وقت طويل لدرجة أن الشعب يعتقد أنه لن يحصل على مياه النيل".

وأضاف جولا: "على قادة مصر ألا يحاولوا أبدا مواجهة إثيوبيا، بل عليهم أن يحترموها"، وتابع بالقول: "المصريون لا يمكنهم تخويف الإثيوبيين بقدراتهم العسكرية، لأن إثيوبيا لديها كل الإمكانيات لتكون فائزة في الحرب"، وذلك في حوار مع صحيفة "Addis Zaman" الرسمية الناطقة باللغة الأمهرية نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية باللغة الإنجليزية.