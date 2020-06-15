دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ، إن بلاده "انتصرت على كورنا"، مشيرًا في حوار تليفزيوني، الأحد، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إلى أن تونس "خرجت من هذه المحنة بأخف الأضرار وبنتائج مهمة جدًا على المستوى الصحي".

وأوضح رئيس الوزراء التونسي، في حوار مع قناة "التاسعة" التليفزيونية المحلية، مساء الأحد، أن "الدولة التونسية بأجهزتها وبإمكانياتها حقّقت نتائج إيجابية في مواجهة وباء فيروس كورونا".

وأعلن الفخفاخ، استعداد بلاده لإعادة فتح الحدود اعتبارًا من 27 يونيو حزيران الجاري، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الماضي، إنهاء حظر التجول المفروض في البلاد منذ عدة أشهر في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس الحكومة في تونس إلى توخي الحذر من أجل القضاء على الجائحة بشكل نهائي، لكنه استبعدن في الوقت نفسه إمكانية عودة الفيروس للانتشار في البلاد مرة أخرى، بحسب تعبيره.

وحتى صباح الاثنين، ألفًا و96 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تعافى من الإصابة بالمرض 998 شخصا، بينما توفي 49 شخصًا فقط.

كانت تونس، أولى الدول العربية التي تفرض حظرًا للتجول في كامل التراب التونسي، في مارس آذار الماضي، للحد من تفشي فيروس كورونا.