دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعربت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عن قلقها إزاء "اعتقال واحتجاز وسوء معاملة" عمال مصريين في مدينة ترهونة الليبية، ورحبت ببيان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق حول الحادثة وطالبت السلطات في طرابلس بإجراء تحقيق فوري بما جرى.

وقالت البعثة في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة فيما قد يعد انتهاك لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة".

وأكدت البعثة أنها ترحب بـ"البيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بهذا الخصوص، وتدعو السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية"، على حد تعبيرها.

وكان قد انتشر مقطع فيديو يُظهر تعذيب وسوء معاملة عدد من المصريين قال النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري إن عددهم بلغ 200، وذلك في مدينة ترهونة الليبية الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.