دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق رسمي سوري مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، رأت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت القوانين والأعراف الدولية.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): "تكشف الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذا لما يسمى قانون قيصر تجاوز الإدارة الأمريكية لكافة القوانين والأعراف الدولية"، حسب قوله.

وأضاف المصدر المسؤول قائلا إن "المستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة (إدارة ترامب)" يصل إلى مستوى "سلوكيات العصابات وقطاع الطرق"، على حد تعبيره.

وكان قد دخل ما يُعرف بـ"قانون قيصر" أو قانون حماية المدنيين في سوريا حيز التنفيذ الأربعاء، وشمل 39 فردا وشركة على رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وشقيقه ماهر الأسد.

ويهدف هذا القانون لفرض ضغط اقتصادي شديد على السلطات السورية لاتباع المسار السياسي لحل الأزمة السورية ووقف العمليات العسكرية في البلاد، وتوعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بفرض المزيد من العقوبات القاسية على دمشق في حال أصر النظام على موقفه من العملية السياسية.