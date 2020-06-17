دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت وزارة الصحة المصرية حقيقة ما أثير حول تقدم 200 ألف متعاف من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بطلبات إليها للتبرع ببلازما الدم، التي تستخدم في علاج حاملي الوباء ذوي الإصابات الشديدة.

وقالت الصحة المصرية عبر حسابها في تويتر، صباح الأربعاء، إن الصحيح "هو أننا تلقينا أكثر من 200 ألف طلب تسجيل للتبرع بالدم عبر حملة للتبرع بالدم (بالتعاون) مع فيسبوك".

كانت تصريحات تليفزيونية للمتحدث باسم الصحة المصرية، خالد مجاهد، قد أثارت حالة من الجدل والالتباس لدى قطاع من الجمهور، بعدما جمع عدد حالات المتقدمين بالتبرع بالدم والراغبين في التبرع ببلازما الدم، بقوله: "تجاوزنا ٢٠٠ ألف طلب تبرع من موطنين سجلوا بالتبرع بالدم وببلازمة الدم".

ويوم الثلاثاء، قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، إن إجمالي إصابات كورونا وصل إلى 47856، و1766 وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 12730.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت مصر 1567 إصابة جديدة، و94 وفاة، وسط معدلات مرتفعة للوباء في الأيام الأخيرة.