دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على المتورطين في حادثة الإساءة لعمال مصريين والذين قالت إنها تعرفت على هويتهم أيضا وأكدت أنهم (العمال) بخير.

وقالت الوزارة في بيان لها إن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد المكان الذي شهد حادثة الإساءة للعمال المصريين ولفتت إلى أن الجهات الضبطية القضائية تمكنت من تحديد هويتهم والقبض عليهم.

وأكدت الداخلية التابعة للوفاق أن إجراءات "الاستدلال" بوشرت مع المتهمين قبل إحالتهم إلى مكتب النائب العام.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعرفت أيضا على هوية العمال المجني عليهم وقالت إن "جميعهم بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي"، على حد تعبيرها.

وذكرت الداخلية أنها ستستمع لأقوال العمال المصريين "بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق" وستضمان "كامل حقوقهم القانونية بالخصوص"، وفقا للبيان.

ونوهت الوزارة إلى أن الخلافات السياسية لا يمكن أن تمس "علاقات الأخوة والمحبة" بين الشعبين المصري والليبي، وأكدت أنها ستلاحق كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون تمييز، على حد قولها.

بـيـان وزارة الـداخـلية بـشـأن مـسـتجدات واقـعـة الإسـاءة لـمجـموعـة مـن الـعـمالـة الـمصريـة الـشـقـيقـة #وزارة_الداخلية #حكومة_الوفاق_الوطني Posted by ‎وزارة الداخلية الليبية‎ on Wednesday, June 17, 2020

وكان قد أثار المقطع الذي أظهر سوء معاملة عمال مصريين وإهانتهم، غضبا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية وصلت إلى حد المطالبة بطرد السفير الليبي لدى القاهرة.