الإمارات تُعلق على التدخلات العسكرية التركية والإيرانية شمال العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت الإمارات، الأربعاء، عن استنكارها لتدخلات تركيا وإيران العسكرية في العراق، مشيرة إلى أن ذلك يشكل انتهاكا لسيادة هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها إن الإمارات تستنكر التدخلات العسكرية التركية والإيرانية عبر قصف مناطق شمال العراق، لافتة إلى أن ذلك يمقل انتهاكا لسيادة دولة عربية ولمبادئ القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الإماراتية في بيانها قائلة إنها تؤكد على موقفها الثابت "الرافض لكافة التدخلات في شؤون الدول العربية وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار والكف عن كل ما يهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة"، وفقا للبيان.

وكانت قد شنت تركيا عملية عسكرية على مناطق حزب العمال الكردستاني شمال العراق، الثلاثاء، وأطلقت عليها اسم "مخلب النسر"، والتي تضمنت غارات جوية على مناطق سيطرة الحزب الكردي.