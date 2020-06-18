دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، عن تضامنها مع العراق ضد العمليات العسكرية التي نفذتها إيران وتركيا داخل الأراضي العراقية، ووصفتها بأنها "عدوان" يهدد الأمن العربي والإقليمي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تعرب عن إدانتها وشجبها "للعدوان التركي والإيراني" على الأراضي العراقية، معتبرة أن "ذلك العدوان يعد تدخلاً مرفوضاً في شأن دولة عربية، وانتهاكًا سافرا لأراضيها".

كما اعتبرت وزارة الخارجية السعودية أن ذلك يعد "تهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية"، مؤكدة على "وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أنها استدعت سفيري إيران وتركيا لدى بغداد للاحتجاج على العمليات العسكرية التي يشنها البلدان داخل الأراضي العراقية، داعية إلى احترام سيادة العراق، وفقا لما جاء في بيانين منفصلين.