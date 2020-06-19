مصر تعلق على عمليات تركيا وإيران في العراق: استمرار لمسلسل الانتهاكات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، على العمليات العسكرية التي تخوضها القوات التركية والإيرانية في العراق، لافتة إلى أنها تعتبر استمرار لمسلسل الانتهاكات ضد هذا البلد.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشره التلفزيون المصري، وقالت فيه: "استنكرت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق، مُعتبِرةً تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق الشقيق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار".

وتابعت الخارجية المصرية: "وإذ تؤكد مصر على رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من الدول العربية الشقيقة، أخذًا في الاعتبار تبعات تلك الأفعال في تعميق حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، فإنها تدعو كافة الأطراف إلى احترام سيادة العراق، والنأي به عن أي تجاذبات دولية أو إقليمية تحول دون تحقيق تطلعات حكومة وشعب العراق الشقيق في الاستقرار والتنمية".

وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت أنها استدعت سفيري إيران وتركيا لدى بغداد للاحتجاج على العمليات العسكرية التي يشنها البلدان داخل الأراضي العراقية، داعية إلى احترام سيادة العراق، وفقا لما جاء في بيانين منفصلين.