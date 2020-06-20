قرقاش: تركيا استبدلت علاقات الجيرة ببرنامج توسعي في محيطها العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن تركيا تعتمد سياسة بعيدة عن الحكمة عبر "برنامج توسع" لزعامة العالم العربي، وذلك من أجل تحقيق "أحلام تاريخية".

وكتب قرقاش، عبر حسابه في تويتر، السبت، أن "تصريح عمرو موسى (الأمين العام الأسبق للجامعة العربية) حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأت من فراغ، بل يُشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي".

واعتبر قرقاش أن تصريح موسي يعتبر مُهمًا "في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي وإستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الإقليمي العربي".

وأضاف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنه "عبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و"تصفير المشاكل" الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية".

ورأى قرقاش أنها "سياسة (تركيا الحالية) بعيدة عن الحكمة"، ومن شأنها أن "تورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة".