دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفضت حكومة الوفاق الليبية ما ورد في تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول الوضع في ليبيا، قائلة إنها ترفض "محاولات الوصاية".

ونشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، السبت، هذه التصريحات على لسان عضو المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق ووزير التعليم، محمد عمَاري زايد.

وقال زايد: "نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي ونعتبره استمرارًا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدًا خطيرًا للأمن القومي الليبي ولشمال إفريقيا وانتهاكا صارخًا للأعراف والمواثيق الدولية".

وأضاف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: "نرفض بشكل قاطع ما تم إعلانه عن عزم مصر إنشاء وتجهيز ميلشيات وعصابات مسلحة لمحاربة الحكومة الشرعية في ليبيا، ونعتبره تهديدًا للسلم الأهلي والدولي، وتكرارًا لأساليب التمرد الذي تم دحره عسكريًا".

وتابع عمَاري زايد: "ليبيا دولة ذات سيادة لها حكومة شرعية هي حكومة الوفاق الوطني، ولن يكون لأي طرف أجنبي سلطة على شعبها ومواردها ومقدراتها، أو ينال من وحدتها واستقلالها".

وأكد عمَاري زايد أنه "لا خطوط حمراء داخل حدودنا وأراضينا ونرفض أي محاولات لتقسيم الشعب الليبي والجغرافيا الليبية، ولنا كامل الحق في بسط سيادة الدولة على كل التراب الليبي وإنهاء حالة التمرد على السلطة الشرعية".

وذكر مسؤول حكومة الوفاق أن "علاقات ليبيا مع كل الدول تقوم على الندية والشراكة والاحترام المتبادل ونحن من نحدد مصلحة ليبيا وشعبها السياسية والاقتصادية والأمنية، ونرفض رفضًا قاطعا كل محاولات الوصاية"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن تجاوز مدينة سرت الليبية وقاعدة الجفرة الجوية الخاضعتين لسيطرة لقوات الجنرال حفتر تعتبر بمثابة "خط أحمر"، داعيًا إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، تمهيدًا للدخول في مفاوضات بين طرفي الأزمة.

وأكد السيسي، على هامش زيارته للمنطقة الغربية العسكرية، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولي.