السعودية تقبض على مقيم عربي استدرج قاصرات "وصورهن بمشاهد خادشة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، مساء الجمعة، عن إلقائها القبض على مقيم يحمل جنسية عربية، قام باستدراج قاصرات وتصويرهن بمشاهد خادشه للحياء.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة، حيث قالت في تعليق على صورتين نشرتهما: "القبض على مقيم من (الجنسية العربية) قام باستدراج القاصرات واستغلالهن بالتصوير بمشاهد خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.. تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.."

ونشرت إمارة مكة تغريدتها مستشهدة بوسم "مشهور يستغل القاصرات" الذي أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، كشفت السلطات السعودية، الأسبوع الماضي، عن تفاصيل تتعلق بإعداد وافدين لاستراحتين للاستخدام بـ"أغراض الرذيلة" في حي المناخ جنوب العاصمة، الرياض، حيث قال العقيد شاكر التويجري، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على وافدين من الجنسية البنجلاديشية أعدّا استراحتين في حي المناخ جنوب الرياض لأعمال الرذيلة مع عاملات منزليات.."