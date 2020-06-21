دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه ياسين اقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء السبت، رسالة لمن "يهدد بغزو ليبيا ليل نهار" قائلا إن هناك حكومة معترف بها عربيا ودوليا أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأقطاي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لماذا يهددون باستخدام القوة كل يوم وليلة؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا حفتر الجنرال المنقلب في ليبيا على مدار أكثر من خمسة أعوام والنتيجة يعرفها العالم!".

وتابع قائلا: "المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا... والسؤال هو هل إذا تم غزوها ستحل مشاكلك الداخلية والخارجية؟ أم ستزيد الأوضاع سوءً؟".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال إن الحل السياسي هو الأفضل للأزمة في ليبيا، بينما رأى أن الجنرال خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا المعروفة باسم "الجيش الوطني الليبي"، يجب ألا يكون دور في مستقبل البلاد، على حد قوله.

ويذكر أن هذه التعليقات التركية تأتي عقب تصريح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن تجاوز مدينة سرت الليبية وقاعدة الجفرة الجوية الخاضعتين لسيطرة لقوات الجنرال حفتر تعتبر بمثابة "خط أحمر"، داعيًا إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، تمهيدًا للدخول في مفاوضات بين طرفي الأزمة، مؤكدا أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، حسب قوله.