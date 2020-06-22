دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الإثنين، أن جامعة الدول العربية أن الجامعة العربية "ليست مؤهلة ولا محايدة" حتى تكون حكما في الأزمة الليبية، وذلك في الوقت الذي دعت فيه مصر إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن الأوضاع في ليبيا.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، قال حمد بن جاسم: "أتساءل عن جدارة جامعة الدول العربية التي سيجتمع مجلسها من أجل تداول الوضع في ليبيا، وأنا أرى أنه من الأجدى والأولى قبل ذلك أن تجتمع الجامعة، وعلى أعلى مستوى للنظر في الحالة العربية المتردية".

وأضاف: "نحن بصدق نحتاج لدراسة الحالة العربية لتعرف شعوبنا من أوصلنا لهذا الوضع المتردي. أو ليس الضعف العربي وهواننا على الأمم هو من ألقانا في هذا المستنقع؟ فالأزمة الخليجية التي اختلقها بعضنا باطلا أليس المستفيدَ منها دول من خارج الجامعة العربية تستغلها لمصالحها؟".

وتابع بالقول: "والتدخلات التي نشهدها في سوريا واليمن من جانب دول من خارج منظومة الجامعة أليس سببها تخاذلنا وسعي بعضنا لتحقيق مصالح ضيقة تضر بالأمة؟ ولماذا نلوم تركيا ونحرض عليها ونتهمها بالتدخل في شؤون بعض بلداننا ونحن عاجزون عن مواجهة مشاكلنا بأنفسنا بل نضيف إليها زيتاً وناراً؟".

ورأى حمد بن جاسم أنه في الحالة الليبية فإن "الجامعة العربية ليست مؤهلة ولا محايدة حتى تكون حكما". وقال: "ما زلنا نتذكر عندما كانت قوات الطرف المدعوم من بعض الأطراف العربية تهدد باقتحام طرابلس ونرى الطرف الآخر في طرابلس يستنجد ولا مجيب".

وأضاف: "نحن نعرف أن هناك أطراف عربية تسعى لأن توصل أطراف معينة لسدة الحكم ليس في طرابلس فحسب ولكن في عواصم أخرى في العالم العربي، ومن هنا أتساءل هل نجحت هذه الدول العربية في تطوير نفسها؟ أم إنها ترزح تحت سياساتها الخاطئة التي يجب أن تصلحها قبل إصلاح الغير؟".