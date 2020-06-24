الكويتي حاكم المطيري وتغريدة "حج صوري وتحويل المسجد الحرام لمتحف" تشعل جدلا.. وأمير سعودي يرد

الشرق الأوسط
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صورة للحرم المكي بعد فرض الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أستاذ التفسير والحديث الكويتي، حاكم المطيري، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة تناول فيها إعلان المملكة العربية السعودية إقامة مناسك الحج 2020 بأعداد محدودة للموجودين داخل المملكة.

وقال المطيري في تغريدته: "هذا حج صوري وتحويل المسجد الحرام إلى متحف وطني لا يزوره إلا من تسمح له الحكومة السعودية! وليس هو الحج الذي شرعه الله بقوله ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾ وقال ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾!"

وفي تغريدة منفصلة تابع المطيري: "جعل الله بيته الحرام محجا لا يمنع منه أحد سواء العاكف المقيم حوله والبادي النائي البعيد عنه ﴿إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ ونقل ابن جزي الإجماع على أنه لا يختص به أحد دون أحد".

من جهته رد الأمير السعودي، سطام بن خالد بتغريدة على المطيري قائلا: "مهما فعلت لن ترضي حزبي حاقد.. مهما قلت لن يقبل مأجُورٌ قابض.. السعودية لو سمحت للحج لقالوا لا يهتمون لسلامة المسلمين وإذا سمحت لعدد محدود لحماية الأرواح قالوا صوري، السعودية زادت عدد الحجاج قالوا تجارة، في النهاية السعودية تفعل ما هو خير للمسلمين عامة ولن تلتفت لتلك الأصوات النكرة".

وانهالت ردود وتعليقات على تغريدة المطيري بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يلي نستعرض لكم عددا منها:

 

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