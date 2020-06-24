دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار أستاذ التفسير والحديث الكويتي، حاكم المطيري، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة تناول فيها إعلان المملكة العربية السعودية إقامة مناسك الحج 2020 بأعداد محدودة للموجودين داخل المملكة.

هذا حج صوري وتحويل المسجد الحرام إلى متحف وطني لا يزوره إلا من تسمح له الحكومة السعودية! وليس هو الحج الذي شرعه الله بقوله ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾ وقال ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾! https://t.co/yncBEM2l8E

وقال المطيري في تغريدته: "هذا حج صوري وتحويل المسجد الحرام إلى متحف وطني لا يزوره إلا من تسمح له الحكومة السعودية! وليس هو الحج الذي شرعه الله بقوله ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾ وقال ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾!"

وفي تغريدة منفصلة تابع المطيري: "جعل الله بيته الحرام محجا لا يمنع منه أحد سواء العاكف المقيم حوله والبادي النائي البعيد عنه ﴿إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ ونقل ابن جزي الإجماع على أنه لا يختص به أحد دون أحد".

مهما فعلت لن ترضي حزبي حاقد مهما قلت لن يقبل مأجُورٌ قابض السعوديةلو سمحت للحج لقالوا لا يهتمون لسلامة المسلمين وإذا سمحت لعدد محدود لحماية الأرواح قالوا صوري، السعودية زادت عدد الحجاج قالوا تجارة، في النهاية السعودية تفعل ما هو خير للمسلمين عامة ولن تلتفت لتلك الأصوات النكرة https://t.co/T2J2EBB2oM

من جهته رد الأمير السعودي، سطام بن خالد بتغريدة على المطيري قائلا: "مهما فعلت لن ترضي حزبي حاقد.. مهما قلت لن يقبل مأجُورٌ قابض.. السعودية لو سمحت للحج لقالوا لا يهتمون لسلامة المسلمين وإذا سمحت لعدد محدود لحماية الأرواح قالوا صوري، السعودية زادت عدد الحجاج قالوا تجارة، في النهاية السعودية تفعل ما هو خير للمسلمين عامة ولن تلتفت لتلك الأصوات النكرة".

وانهالت ردود وتعليقات على تغريدة المطيري بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يلي نستعرض لكم عددا منها:

أنا جدا راضي عن المسخرة التي يقدمها حاكم لسبب بسيط، انه يقدم صورة مكشوفة من نموذج الاخونجي والإسلام السياسي، ظهور هذا النموذج الآن على السطح مفيد لعقول الناشئة، وسيحرك التفكير حتى للناس الذين كانوا متأثرين بخطاب الإخوان هذا الاستهبال تزامن مع تسريبات أثبتت أخلاق وقيمة هذا ال أ.د https://t.co/YhUDte4aRP

@DrHAKEM أنت كاذب وخائن، غايتك الإساءة والطعن في السعودية وليس الدين. قلت طاغية عن القذافي بعد سقوطه وأنت سبق وأطلعته على خطط الفوضى في دول الخليج وقلت له "مثلك يعنى إليه"، وحرضت ضد وطنك الكويت، واليوم لفضتك الدول العربية وهربت لتركيا لتخدمهم في مشاريعهم التخريبية. https://t.co/7RO5TiE6Vg https://t.co/t348pNoydR