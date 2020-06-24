روحاني: صادرات النفط الإيراني لن تعتمد على مضيق هرمز والخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن صادرات نفط بلاده لن تعتمد في نقلها على مضيق هرمز والخليج بداية من العام المقبل.

وأضاف روحاني، خلال لقاء مع مدراء المحافظات بشأن "القفزة بالإنتاج"، الثلاثاء: "صادرات نفطنا لن تعتمد على مضيق هرمز في المستقبل، وذلك بعد تنفيذ مشروع مد خط أنابيب من منطقة غورة على الخليج إلى جاسك على بحر عمان بطول ألف كيلومتر"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وأشار روحاني إلى أن علي خامنئي، مرشد الثورة الإيرانية، وصف المشروع البالغة تكلفته ملياري دولار، بأنه "الأكثر استراتيجية".

وعبر المشروع، المقرر الانتهاء من تنفيذه في 20 أذار مارس 2021، سيتم نقل مليون برميل من النفط الخام يوميًا من غورة إلى جاسك.

من ناحية أخرى، ذكر روحاني أن "رئيس دولة أخبره أنه عندما اصطفت الدول الأوروبية للاستثمار في إيران بعد الاتفاق النووي، كانت الأنظمة الرجعية بالمنطقة مُغتاظة جدًا وتآمرت لتقويض الاتفاق، ومن ثم جاء شخص عديم الخبرة إلى البيت الأبيض".

وتابع: "ترامب كان يقول سنفرض الاستسلام على إيران بالحظر خلال 3 أشهر، لكنه أدرك أنه أخطأ في حساباته"، مٌعتبرًا أن "الأعداء كانوا يريدون تدمير إيران، وكانوا يظنون أنهم من خلال الحظر سيدفعونها إلى الاستسلام".

وقال روحاني: "يقولون (الأمريكيون) إنهم مستعدون للتفاوض، هذا الكلام غريب! فما معنى هذا الكلام؟ من الذي كسر طاولة المفاوضات وانسحب وأضرم النار في غرفة التفاوض؟ هم من فعلوا ذلك".