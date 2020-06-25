دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، عل التصريحات الأخيرة للرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وتحديد الأخير منطقتي سرت والجفرة باعتبار أنهما "خط أحمر" بالنسبة لمصرن قائلا إن القاهرة تتصرف بناء على توجيهات فرنسا والإمارات على حد تعبيره.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية تصريحات جاويش أوغلو لإذاعة محلية، حيث قال: "هاتان المدينتان (سرت والجفرة) بعيدتان عن الحدود المصرية، وتقعان وسط البلاد، فكيف تعتبران خطا أحمرا لمصر؟".

وتابع قائلا: "السيسي يعمل نيابة عن أطراف أخرى، أو لديه أطماع في الأراضي الليبية"، داعيا إياه للكشف عن "أسباب تصنيفه لهاتين المدينتين بالخط الأحمر"، قائلا إن "القاهرة تتصرف بناء على توجيهات فرنسا والإمارات".

وأضاف: "الحكومة الليبية باتت تحظى بدعم دول كثيرة في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما بدأت الكفة تميل لصالحها مؤخرا بفضل الدعم التركي.. وهذا الوضع بات يُقلق الإمارات العربية المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص".